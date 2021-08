Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подоляк уточнил, что в субботу в Киев доставлены около 80 украинцев. Еще около 100 эвакуированных имеют вид на жительство на Украине. На борту самолетов были также десятки сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане, граждане этой и других стран.

В субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак в киевском аэропорту Борисполь сообщил, что при необходимости эвакуация будет продолжена. Он отметил, что субботним рейсом, в частности, эвакуировали журналистов изданий The Globe and Mail, The Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stripes.