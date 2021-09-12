При столкновении судов в Японии один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб, еще один пропал без вести при столкновении сухогруза и небольшого судна у побережья города Сасебо на юго-западе Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, в результате инцидента судно перевернулось. Спасатели доставили на берег одного из трех членов его экипажа, у него диагностированы травмы. На месте столкновения проводятся поиски пропавшего, выясняются обстоятельства произошедшего.