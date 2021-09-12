При столкновении судов в Японии один человек погиб
По меньшей мере один человек погиб, еще один пропал без вести при столкновении сухогруза и небольшого судна у побережья города Сасебо на юго-западе Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.
По его сведениям, в результате инцидента судно перевернулось. Спасатели доставили на берег одного из трех членов его экипажа, у него диагностированы травмы. На месте столкновения проводятся поиски пропавшего, выясняются обстоятельства произошедшего.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
За кулисами Паралимпийских игр. С какими трудностями столкнулись азербайджанские спортсмены – эксклюзив из Токио
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)
Лента новостей
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана – узбекский дипломат
Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)