В КНДР заявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты

В Северной Корее заявили, что провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Академия национальной обороны КНДР провела испытательный пуск недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в провинции Джаганг», - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что ученые оборонного ведомства подтвердили «маневренность и безопасность ракеты в активном отсеке, а также управляемую маневренность и характеристики планирующего полета изолированной гиперзвуковой планирующей боевой единицы».

На испытательном запуске присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.