Торговля акциями Evergrande приостановлена в Гонконге

Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.

"Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00. Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена", — говорится в заявлении, размещенном на новостном сайте биржи Гонконга.

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.