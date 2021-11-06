Популярная в Бразилии певица погибла в авиакатастрофе

Популярная в Бразилии певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолета на юго-востоке страны. Об этом сообщила в пятницу пожарная служба штата Минас-Жерайс, где произошла авиакатастрофа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военная пожарная служба Минас-Жерайс сообщает, что в эту пятницу небольшой самолет модели Beech Aircraft потерпел крушение в сельской местности [муниципалитета] Пьедади-ди-Каратинга. Пожарная служба подтверждает, что на борту находилась певица Марилия Мендонса и она погибла", - говорится в заявлении.

По данным портала G1, в результате крушения также погибли продюсер 26-летней певицы, ее дядя и двое пилотов. Мендонса направлялась в штат Минас-Жерайс, чтобы дать концерт. Причины происшествия выясняются.

В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу - это популярное в Бразилии направление музыки, которое часто называют также "бразильским кантри". На каналах YouTube записи выступлений певицы имеют сотни миллионов просмотров.