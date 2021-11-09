Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Никарагуа

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в понедельник в Тихом океане возле побережья Никарагуа. Об этом сообщило государственное телевидение республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 82 км к юго-западу от города Уэуэте с населением более 10 тыс. человек, очаг залегал на глубине примерно 21 км. Толчки ощущались на территории всего тихоокеанского побережья республики. Об угрозе цунами не объявлялось.

Власти Никарагуа призвали граждан соблюдать спокойствие и быть готовыми к новым инструкциям от чрезвычайных служб. "На настоящий момент, кажется, разрушений нет, и мы надеемся, что не будут подвержены опасности люди и здания. Мы рекомендуем семьям следить за средствами массовой информации и прежде всего расчистить выходы из домов. <...> После сильного землетрясения обычно возникают афтершоки, но мы надеемся, что они не будут представлять опасности для жизни или имущества людей", - сказала вице-президент Росарио Мурильо в эфире телевидения.