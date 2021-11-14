Экзитпол: ГЕРБ лидирует на досрочных выборах в Болгарии

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил лидирует на завершившихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с опросами избирателей на выходе с участков, проведенными социологическим агентством Alpha Research, результаты которых были представлены в эфире телеканала Би-ти-ви, за ГЕРБ проголосовали около 24,8%. Согласно информации социологического агентства Market Links, эту политическую силу поддержали 24,65%.

Партия "Продолжаем перемены" занимает второе место, по подсчетам Alpha Research, она набрала 24,1% голосов, а в соответствии с данными Market Links, получила 23,56%.

В новом 47-м Народном собрании также будут работать представители Болгарской социалистической партии, получившей, по подсчетам Alpha Research и Market Links, 13,7% и 13,97% соответственно, "Движение за права и свободы" набрали 10,7% и 10,19%, а партия "Есть такой народ", по подсчетам агентств, получает поддержку в 9,9% и 9,1%. Кроме того, вероятно, в парламент проходит политическая партия "Возрождение" - 3,4% и 4,54%.

Лидером на выборах главы государства является действующий президент Румен Радев - 49,48%, его оппонентом во втором туре станет Анастас Герджиков - 23,03%. Второй тур пройдет 21 ноября.