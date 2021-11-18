Премьер-министра Мали и еще около 150 человек внесли в санкционный список Мали

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига и еще около 150 человек внесены в санкционный список Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse со ссылкой на соответствующий документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, под санкции попали почти все члены правительства. Временный президент Ассими Гоита отсутствует в санкционном списке.