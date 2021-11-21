На Атлантическую Канаду надвигается мощный циклон

Мощный ливневый циклон надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом говорится в предупреждении, выпущенном в субботу Национальным метеобюро Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу, в ночь с воскресенья на понедельник в провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда начнутся ливневые дожди, за время которых может выпасть от 100 до 150 мм осадков, что превышает месячную норму. Дожди могут продлиться до среды. Кроме того, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 25 м/с.

Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередачи, нарушению работы местных аэропортов и паромного сообщения.