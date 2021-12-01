Первые случаи нового штамма COVID-19 "омикрон" подтверждены в Бразилии

Минздрав Сан-Паулу подтвердил информацию об обнаружении двух случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" в Бразилии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Департамент Здравоохранения штата Сан-Паулу подтвердил в этот вторник первые два завозных случая нового варианта COVID-19 "омикрон" в Бразилии", - говорится в сообщении на сайте правительства штата.

Отмечается, что новый штамм был подтвержден у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, прибывших в Бразилию из ЮАР 23 ноября.

В прошлый четверг, готовясь к возвращению в ЮАР, они сдали тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Последующие анализы подтвердили у них новый штамм "омикрон".

Таким образом Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма COVID-19.