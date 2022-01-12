КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты

КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.

Как сообщил ЦТАК, испытания были нацелены на "окончательную проверку технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно сведениям ведомства, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). По данным комитета, пуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.

Со своей стороны агентство Киодо сообщило, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Японском море. Согласно правительственным источникам агентства, информации о каком-либо ущербе японской территории в результате запуска также не поступало.