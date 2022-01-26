Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд договорились в ближайшем будущем назначить послов в столицах двух стран и полностью нормализовать свои дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении премьера и наследного принца, распространенном в среду таиландским министерством иностранных дел по итогам двусторонней встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В тексте отмечается, что "стороны договорились полностью нормализовать свои дипломатические отношения". "Этот исторический прорыв является результатом многолетних усилий обеих сторон на многих уровнях по восстановлению взаимного доверия и дружеских отношений", - подчеркивается в публикации. Они также договорились о важных шагах, которые "необходимо предпринять для активизации двусторонних отношений, включая назначение послов в свои столицы в ближайшем будущем и создание консультативных механизмов для укрепления двустороннего сотрудничества". "В ближайшие месяцы начнется интенсивная координация для обсуждения двустороннего сотрудничества в ключевых стратегических областях", - говорится в заявлении.