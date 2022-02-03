В Нигерии произошел взрыв на плавучей нефтяной установке

Взрыв произошел на плавучей нефтяной установке на юге Нигерии. Об этом сообщила в четверг газета Vanguard​​​​​ со ссылкой на заявление управляющей компании SEPCOL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Взрыв прогремел 2 февраля на реке Эскравос в штате Дельта, отмечается в документе. В тот момент на плавучем объекте, который использовался для хранения и разгрузки нефти, находились 10 человек. Вслед за взрывом на установке начался пожар. На текущий момент компания не сообщает о возможных погибших или пострадавших.