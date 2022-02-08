В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда во вторник в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 17 районах страны индекс качества воздуха был повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и при норме 50 пунктов составляет от 201 до 299 пунктов, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей. Дети, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить свое нахождение на открытом воздухе.

В остальных 183 районах королевства индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и составляет от 151 до 199 пунктов. Средний показатель качества воздуха по Таиланду составляет 206 пунктов, а по Бангкоку - 165.

По состоянию на 08:00 (05:00 GMT+4) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает четвертое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых трех строчках рейтинга расположились Чад, Бангладеш и Индия.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях королевства приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.