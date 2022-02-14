Не менее четырех человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье в южном боливийском департаменте Чукисака.

Как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом сообщили местные власти.

Причиной аварии, которая произошла в городе Монтеагудо, стало превышение скорости, заявил местной прессе прокурор Чукисаки Маурисио Нава.

Согласно предварительной информации, автомобиль ехал по маршруту Сукре-Монтеагудо и упал в ущелье на повороте.