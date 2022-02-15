Трюдо заявил, что Канада поставит на Украину оружие на сумму $6,1 млн

В Канаде принято решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму $6,1 млн и представлении 500 млн финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 млн долларов (канадских, $6,1 млн - ИФ)", сказал премьер журналистам на пресс-конференции.

Трюдо подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".