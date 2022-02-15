Власти Канады готовы применить закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщков

Правительство Канады готово применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы прекратить протесты против коронавирусных ограничений, которые проводят по всей стране дальнобойщики и их сторонники. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральное правительство прибегнет к закону о чрезвычайных ситуациях", - сказал он, подчеркнув, что эта мера необходима для прекращения протестов против коронавирусных ограничений, которые были инициированы дальнобойщиками в январе. Трюдо добавил, что действие закона будет ограничено по времени и географически. В частности, он будет применяться в местах протестов. Речь о привлечении армии не идет, подчеркнул премьер-министр.

Данный закон был принят в 1988 году. Он дает федеральному правительству дополнительные полномочия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.