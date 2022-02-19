В Аргентине пожары уничтожили почти 800 тыс. гектаров растительности

Пожары в аргентинской провинции Корриентес уничтожили 785 238 гектаров растительности. Об этом сообщила в пятницу газета Clarín со ссылкой на доклад, подготовленный местными властями на основании спутниковых снимков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаги возгорания стали появляться в середине января и быстро охватили огромные площади болот и лесов. По данным издания, пострадавшая от пожаров территория составляет почти 9% всей площади провинции.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Сейчас горят немыслимые 30 тыс. гектаров леса в Корриентесе", - сказал в пятницу в эфире радиостанции "Митре" губернатор региона Густаво Вальдес.

Ситуацию с пожарами усугубляет затяжная засуха. "Передышку нам может принести только дождь. По прогнозам, возможно, он будет в воскресенье", - отметил Вальдес.

В Корриентесе расположен заповедник Эстерос-дель-Ибера - второе по площади водно-болотное угодье в мире.