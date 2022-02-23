Рада поддержала увеличение оборонных расходов на $900 млн

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который увеличивает доходную и расходную часть государственного бюджета 2022 года на 26,5 млрд грн (примерно 900 млн долларов). Из них 16 млрд грн направлено для Министерства обороны на повышение обороноспособности и безопасности государства.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, за соответствующий законопроект (№7012-д) «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» проголосовали 345 народных депутатов.

Закон предусматривает направление 16 млрд грн для Министерства обороны на реализацию мероприятий относительно повышения обороноспособности и безопасности государства, 6 млрд грн - Министерству внутренних дел, а также 587 млн грн Главному управлению разведки Минобороны.

Кроме того, 500 млн грн предусмотрено для Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на обеспечение устойчивого водоснабжения в Донецкой области и 200 млн грн - на устранение последствий эскалации конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Кроме этого, 3 млрд грн выделено Министерству финансов на обслуживание государственного долга. Источником покрытия расходов бюджета предлагается определить дополнительные поступления от налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров и помощи, предоставленной ЕС.

Верховная Рада 23 февраля приняла закон о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, который предусматривает осуществление необходимых расходов на национальную безопасность и оборону.