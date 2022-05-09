В Австралии началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование на всеобщих парламентских выборах в Австралии началось в понедельник, 9 мая. Как сообщили в центральной избирательной комиссии страны, продлится оно до субботы, 21 мая, это будет основной и последний день подачи избирательных бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ЦИК отметили, что для тех избирателей, которые хотят проголосовать досрочно, по всей стране будет открыто более 500 избирательных участков, они будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00.

Ранее в избирательной комиссии сообщили, что в ходе парламентских выборов 2022 года намерены голосовать более 17,2 млн избирателей, что составляет 96,8% австралийцев, имеющих право голоса. Им предстоит выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 сенаторов. В основной день выборов в стране будет открыто восемь тысяч избирательных участков, на которых будут работать свыше 105 тыс. волонтеров. Проголосовать можно будет и на 109 избирательных участках при дипломатических представительствах и консульских учреждениях.