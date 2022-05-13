Не менее 26 человек погибли в результате пожара в Нью-Дели

По меньшей мере 26 человек погибли в пятницу в результате пожара в трехэтажном офисном здании на западе Нью-Дели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, 12 человек пострадали. Отмечается, что пожар начался на первом этаже, вскоре он охватил все здание, в котором находились около 70 человек. Владелец строения задержан.

Как рассказал представитель спасательной службы, первоначально на место происшествия отправились 10 бригад пожарных, позже туда выехали еще 14 расчетов.

Ранее агентство ANI со ссылкой на правоохранительные органы информировало о 20 погибших, тогда же говорилось о 10 получивших ожоги. Как рассказал представитель пожарных, некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, они доставлены в больницу.