Власти Новой Зеландии отменят требование о предполетном тестировании на COVID-19 с 21 июня

Новая Зеландия отменяет требование об обязательном предполетном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну с 21 июня. Об этом в четверг сообщила министр ответных мер по COVID-19 Аеша Веррал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предприняли осторожный и поэтапный подход к открытию наших границ, чтобы избежать значительного увеличения числа заболевших COVID-19, и наша стратегия сработала. Теперь мы можем отменить требования об обязательном тестировании перед вылетом", - указала Верралл в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Министр отметила, что к настоящему моменту большинство стран уже отменили правила об обязательном предполетном тестировании и туристам становится все сложнее выполнять его, а "доступность и стоимость прохождения теста становятся препятствием для людей, намеревающихся поехать в Новую Зеландию". "Проблемы, которые создают для посетителей обязательные тесты перед отъездом, превышают пользу этой процедуры. Порядка 90% прибывающих из-за рубежа проходят тестирование стразу после прилета и лишь 2-3% получают положительный результат", - уточнила она.