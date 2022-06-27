Эквадор остановит добычу нефти из-за протестов

В министерстве энергетики и горной добычи Эквадора заявили, что добыча нефти в стране находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Добыча нефти находится на критическом уровне, сегодня цифры показывают снижение более чем на 50% (до 12 июня добывалось в среднем 520 тыс. баррелей). Если такая ситуация сохранится, добыча нефти в стране будет остановлена через 48 часов, поскольку из-за актов вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог стало невозможно транспортировать сырье и дизельное топливо, необходимые для поддержания работы», — говорится в заявлении эквадорского ведомства.

В публикации отмечается, что объем добычи нефти в стране за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 млн. баррелей, а наибольшие потери зафиксировала государственная Petroecuador — 1 061 875 баррелей, частные компании потеряли 272 223 барреля. В общей сложности были закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador и 180 — частным компаниям.