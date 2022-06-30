Канада продлила ковидные ограничения на границе

Канадские власти приняли решение продлить действие коронавирусных ограничений на границах минимум до 30 сентября. Об этом говорится в сообщении Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Канады объявляет о продлении действующих мер на границе для путешественников, въезжающих в Канаду, - отмечается в сообщении. - Они будут действовать минимум до 30 сентября 2022 года".

Таким образом, попасть в Канаду по-прежнему могут все граждане североамериканской страны вне зависимости от статуса вакцинации, но невакцинированным канадцам придется проходить 14-дневный карантин. Иностранцы смогут приехать в североамериканскую страну только при наличии прививок от коронавируса, одобренных Минздравом Канады. Среди них нет ни одного российского препарата.