В японском городе объявлена эвакуация для 210 тысяч человек

Более 200 тысяч жителей города Сэндай на северо-востоке Японии получили указание эвакуироваться из-за опасности оползней в результате ливней, передает Trend со ссылкой на "Газета.Ru".

Обильные дожди проходят почти по всей территории Японии от северных районов до юго-запада. Сэндай является административным центром префектуры Мияги, где на отдельных территориях выпало до 100 миллиметров осадков за час.

Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.