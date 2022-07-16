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В японском городе объявлена эвакуация для 210 тысяч человек

Другие страны Материалы 16 июля 2022 05:58
В японском городе объявлена эвакуация для 210 тысяч человек

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Более 200 тысяч жителей города Сэндай на северо-востоке Японии получили указание эвакуироваться из-за опасности оползней в результате ливней, передает Trend со ссылкой на "Газета.Ru".

Обильные дожди проходят почти по всей территории Японии от северных районов до юго-запада. Сэндай является административным центром префектуры Мияги, где на отдельных территориях выпало до 100 миллиметров осадков за час.

Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место.

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