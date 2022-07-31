Несколько человек ранены при обстреле делегации президента Гватемалы

Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи в департаменте Уэуэтенанго на северо-западе республики. Об этом в субботу сообщила радиостанция Sonora, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, глава государства не пострадал. Отмечается, что военные, охранявшие делегацию, ранили одного из нападавших. По предварительным данным, он является гражданином Мексики.

Радиостанция отмечает, что часть нападавших сбежала на территорию Мексики. Военные соседней страны задержали по меньшей мере четырех гватемальцев.