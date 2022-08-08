Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии

Густаво Петро, избранный президентом Колумбии от коалиции левых партий "Исторический пакт", официально вступил в должность главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он стал первым президентом Колумбии, представляющим левые силы.

"Клянусь перед Богом и обещаю народу верно соблюдать положения Конституции и законы Колумбии", - сказал новый глава государства на площади Боливара в Боготе, где проходила церемония. Председатель Сената (верхняя палата) Конгресса (парламент) Рой Леонардо Баррерас и сопредседатель сенатской комиссии по установлению мира Мария Хосе Писарро надели на Петро парадную ленту цветов национального флага - один из символов президентской власти. Баррерас приколол на пиджак президента значок в форме голубя, отметив, что он символизирует "полный мир".

Присягу также принесла новый вице-президент Франсия Маркес. Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Парагвая Марио Абдо Бенитес, Чили Габриэль Борич и Эквадора Гильермо Лассо.

Петро в студенческие годы присоединился к леворадикальной организации "Движение 19 апреля" (M-19), которая вела вооруженную борьбу с правительством, объявив целью создание в стране реальной демократической системы. Позже стал членом муниципального совета города Сипакиры, однако в октябре 1985 года его арестовали за принадлежность к M-19, пытали в течение десяти дней и приговорили к лишению свободы на полтора года. В 1990 году Петро выступал посредником на переговорах между M-19 и правительством, результатом которых стало прекращение деятельности группировки, затем участвовал в ее преобразовании в политическое движение "Демократический альянс М-19".

На выборах 2022 года за Петро проголосовали 50,4% избирателей. Его главный соперник Родольфо Эрнандес, представляющий политическое движение "Лига антикоррупционных правителей", набрал 47,3% голосов. Основные пункты программы нового президента - борьба с коррупцией, сокращение использования нефти и угля за счет более экологически чистых источников энергии, снижение налогообложения малого и среднего бизнеса, занимающегося сельским хозяйством, и подключение интернета по всей стране. В ходе избирательной кампании политик высказывался за восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой (разорваны в феврале 2019 г. правительством Ивана Дуке после признания временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо).