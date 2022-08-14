Военнослужащих Кот-д'Ивуара обвинили в подрыве государственной безопасности Мали

Прокуратура Мали предъявила обвинение в попытке подрыва государственной безопасности 49 военнослужащим Кот-д'Ивуара, которые были задержаны в аэропорту малийской столицы Бамако, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Военнослужащие обвинены в попытке подрыва государственной безопасности Мали, на них был выдан ордер на арест и сейчас они заключены в тюрьму, заявил собеседник AFP. Агентство не исключает, что нынешний поворот событий стал следствием тех трудностей, с которыми столкнулись переговоры между Мали и Кот-д'Ивуаром по поводу судьбы ивуарийских военных. Переговоры ведутся при посредничестве Того.

Спецназ Мали задержал в аэропорту Бамако 49 военнослужащих Кот-д'Ивуара, прибывших двумя самолетами. Правительство Мали объявило их наемниками, которые незаконно проникли в страну, военнослужащие были задержаны. В свою очередь власти Кот-д'Ивуара потребовали немедленно освободить арестованных, заявив, что эти военнослужащие прибыли в Мали в рамках операции по материально-технической поддержке Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Официальный представитель миссии ООН в Мали заявил, что указанные ивуарийские военные не входили в состав МИНУСМА, но в течение нескольких лет они дислоцируются на территории Мали в рамках поддержки одного из контрагентов миссии. Речь идет об авиакомпании Sahelian Aviation Services, доля в которой принадлежит немецкому капиталу, ее услугами пользовались сотрудники ООН.