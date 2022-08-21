Премьер Японии заразился коронавирусом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Положительный тест на ковид 65-летний премьер сдал сегодня. В данный момент он находится в своей резиденции в Токио.

По данным телеканала NHK вечером в субботу у Кисиды появились симптомы заражения - небольшая температура и кашель.

Во второй половине этой недели японский премьер взял несколько дней отдыха по случаю отмечаемого в стране праздника поминовения усопших Обон. Отпуск он проводил с семьей в префектуре Сидзуока. В пятницу вечером Кисида вернулся в Токио.

12 августа Кисида четвертый раз привился вакциной от коронавируса. Четвертая доза препарата от ковид в Японии доступна сейчас только пожилым людям.

На следующей неделе 27 августа Кисида должен был принять участие в Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD).