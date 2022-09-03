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Число жителей Японии, которым предписана эвакуация из-за тайфуна, превысило 100 тыс.

Другие страны Материалы 3 сентября 2022 08:00 (UTC +04:00)
Число жителей Японии, которым предписана эвакуация из-за тайфуна, превысило 100 тыс.

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По меньшей мере 49,6 тыс. жителей города Исигаки префектуры Окинава на юге Японии получили в субботу рекомендацию о срочной эвакуации от местных властей из-за приближения тайфуна "Хиннамнор", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в субботу предписание об эвакуации также получили порядка 55,5 тыс. жителей города Миякодзима, расположенного на территории Окинавы.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. В настоящий момент "Хиннамнор" движется в северном направлении вблизи южных японских островов.

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