Число жителей Японии, которым предписана эвакуация из-за тайфуна, превысило 100 тыс.

По меньшей мере 49,6 тыс. жителей города Исигаки префектуры Окинава на юге Японии получили в субботу рекомендацию о срочной эвакуации от местных властей из-за приближения тайфуна "Хиннамнор", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в субботу предписание об эвакуации также получили порядка 55,5 тыс. жителей города Миякодзима, расположенного на территории Окинавы.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. В настоящий момент "Хиннамнор" движется в северном направлении вблизи южных японских островов.