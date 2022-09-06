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Во время перестрелки с террористами погибли пять солдат армии Пакистана

Другие страны Материалы 6 сентября 2022 01:39 (UTC +04:00)
Во время перестрелки с террористами погибли пять солдат армии Пакистана

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По меньшей мере пять солдат Вооруженных сил Пакистана погибли при выполнении операции в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом сообщила в понедельник газета The Express Tribune со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны (ISPR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время проведения операции в районе Бойя между солдатами и террористами произошла интенсивная перестрелка", - сообщили в ISPR. По данным издания, среди погибших был офицер в звании капитана. Указывается, что военные ликвидировали четырех террористов. У них было изъято оружие и боеприпасы.

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