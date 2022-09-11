На Запорожье сообщили об остановке шестого блока ЗАЭС

Шестой блок Запорожской АЭС был остановлен в ночь на воскресенье в 03:45 по местному времени. Об этом сообщил председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Примерно в 03:45 остановлен 6-й блок", - сказал он.

Шестой энергоблок оставался единственным функционирующим на Запорожской АЭС. Пятый энергоблок ЗАЭС был аварийно остановлен еще раньше, когда были перебиты линии электропередачи, которые обеспечивали подачу сгенерированной на станции энергии в систему. Несколько дней назад Рогов сообщал, что шестой энергоблок также из-за повреждения линий работал на предельно низкой мощности.