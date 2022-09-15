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Кортеж Зеленского попал в ДТП

Другие страны Материалы 15 сентября 2022 03:06 (UTC +04:00)
Кортеж Зеленского попал в ДТП

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, - сообщил он в Facebook. - Медики, сопровождающие главу государства, оказали первую помощь водителю легковушки и передали его медикам "скорой", президента осмотрел врач, серьезных повреждений не найдено".

Никифоров добавил, что все обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

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