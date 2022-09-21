Канада 30 сентября снимет все введенные из-за пандемии запреты на въезд в страну

Правительство Канады 30 сентября отменит последние рестрикции, связанные с въездом в страну, которые вводили из-за пандемии. Об этом во вторник сообщила газета The Globe and Mail в своей электронной версии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, с этого же дня в аэропортах и других портах въезда в Канаду перестанут проводить выборочное тестирование прибывающих граждан на коронавирус. При этом масочный режим пока сохранят в поездах и самолетах.

В Канаду пока могут въехать либо полностью, либо частично вакцинированные граждане любых государств. Последние должны проходить тест на коронавирус в аэропорту прибытия.