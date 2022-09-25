В полицейском общежитии в Индонезии произошел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье в полицейском общежитии в провинции Центральная Ява в Индонезии. Об этом в воскресенье сообщил портал CNN Indonesia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в воскресенье в 19:00 по местному времени. В результате взрыва один человек пострадал, сейчас он находится в больнице.

Портал со ссылкой на источники сообщает, что взорвалась посылка. По данным CNN Indonesia, представитель местной полиции в эфире телеканала Kompas TV заявил, что посылка была, предположительно, отправлена онлайн.