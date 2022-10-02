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По меньшей мере 127 человек погибли из-за беспорядков на стадионе в Индонезии

Другие страны Материалы 2 октября 2022 05:44 (UTC +04:00)
По меньшей мере 127 человек погибли из-за беспорядков на стадионе в Индонезии

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Не менее 127 человек погибли в результате беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция Elshinta на странице в Twitter со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, среди погибших два полицейских.

Как сообщает портал CNN Indonesia, беспорядки начались после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая". Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, в результате чего начались паника и давка. 180 человек получили ранения, все они были доставлены в больницу.

Глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) выразил соболезнования в связи с инцидентом и заявил, что ассоциация сформировала группу для расследования произошедшего. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации. Также он сообщил о приостановке соревнований на одну неделю.

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