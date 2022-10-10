Лидер КНДР проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает ЦТАК.

Согласно северокорейскому агентству, он присутствовал на учениях, которые проводились с 25 сентября по 9 октября.

"Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надежность и готовность государственной системы ядерной обороны", - цитирует слова Ким Чен Ына ЦТАК.

По его словам, последние учения послужили "очевидным предупреждением и четкой демонстрацией" готовности Севера к ядерному ответу.

Отмечается, что Ким Чен Ын ясно дал понять, что он не заинтересован в переговорах с США и Южной Кореей.

"У нас нет основания для диалога с врагами, и мы не чувствуем необходимости в этом", - цитирует его СМИ.