В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости оспой обезьян в мире за последние восемь недель

Число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось за последние восемь недель. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, расценивший такую тенденцию как очень обнадеживающую, но выразивший при этом тревогу в связи с высокой заболеваемостью в ряде стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число сообщений о случаях заболевания снизилось за последние восемь недель. Это очень обнадеживает", - отметил он, выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян.

Как подчеркнул гендиректор, "в нескольких государствах вспышка болезни все еще находится в пиковой стадии". "Мы видим также несколько других ситуаций, вызывающих обеспокоенность", - сказал он, обратив внимание на всплеск заболеваемости в Гане, где зарегистрировано также четыре летальных исхода. Не во всех странах есть вакцины от оспы обезьян и лечебные средства, продолжил Гебрейесус. "Прекращение передачи оспы обезьян от человека человеку в мире требует всеобъемлющего подхода. Меры общественного здравоохранения должны быть сфокусированы на сообществах высокого риска", - считает глава ВОЗ.

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, по состоянию на 16 октября в 109 государствах было зарегистрировано 73 437 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения оспой обезьян, умерли 29 человек. За семь дней было выявлено 2 167 случаев инфицирования, что на 20,6% меньше, чем за предшествующую неделю.

О росте заболеваемости сообщили 17 государств. Особенно сильно (плюс 7,7%) она увеличилась в Перу. В то же время в 41 стране новых случаев инфицирования нет уже три недели и более. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США (27 128). Далее следуют Бразилия (8 621), Испания (7 239), Франция (4 064), Великобритания (3 673), Германия (3 651), Перу (2 785), Колумбия (2 730). Мексика (2 147) и Канада (1 410). Большинство случаев заражения (97,1%) приходится на мужчин в возрасте от 29 до 42 лет.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.