Вице-премьер Молдавии сообщил о росте дефицита электроэнергии в республике

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в четверг о росте дефицита электроэнергии в стране, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Завтра дефицит электроэнергии будет на уровне 7,8% (+0,8 п. п.). Эти объемы мы покроем с помощью румынской "Трансэлектрики" согласно контракту об аварийных поставках", - написал Спыну в своем Telegram-канале.

С понедельника Молдавия испытывает дефицит электроэнергии после ограничения ее поставок со стороны Украины и Молдавской ГРЭС. Сейчас республика получает от Молдавской ГРЭС 46%, за счет контрактов с румынскими энергическими компаниями компенсируется 35% потребностей, 10% вырабатывается ТЭС в Молдавии, еще свыше 7% дефицита покрывается по контракту об аварийных поставках из Румынии.