Более 20 человек пострадали при наезде автомобиля на пенсионеров в Мексике

Не менее 22 человек в понедельник пострадали при наезде легкового автомобиля на группу пожилых людей в муниципалитете Рио-Браво в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Такие данные обнародовала на своем сайте газета El Universal со ссылкой на главу районной спасательной службы Педро Бельтрана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Легковой автомобиль, которым управлял престарелый водитель, врезался в людей, стоявших в очереди за пенсией у отделения банка. По словам Бельтрана, 17 человек получили множественные травмы, но их жизни вне опасности, состояние остальных оценивается как тяжелое. Ранее прокуратура региона сообщала о 10 пострадавших.

Согласно предварительным данным, автомобиль наехал на людей после того, как водитель потерял управление. Мужчина был задержан, сотрудники надзорного ведомства приступили к выяснению обстоятельств инцидента.