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В Колумбии в ходе столкновений погибли 18 боевиков

Другие страны Материалы 21 ноября 2022 07:02 (UTC +04:00)
В Колумбии в ходе столкновений погибли 18 боевиков

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Не менее 18 человек погибли в результате столкновений между членами двух незаконных вооруженных формирований в департаменте Путумайо. Об этом сообщил в воскресенье аппарат омбудсмена страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аппарат омбудсмена сожалеет о гибели 18 человек в ходе столкновений между незаконными вооруженными формированиями в сельской местности у города Пуэрто-Гусман", - говорится в тексте.

По данным властей, в противостоянии участвовала банда "Командос де ла фронтера" и преступная группировка "Фронт Каролины Рамирес", образованная бывшими членами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Боевики борются за контроль над наркоторговлей в зоне на границе с Эквадором.

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