Число погибших в результате стрельбы в двух бразильских школах выросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в двух школах города Аракрус в Бразилии увеличилось до четырех. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал G1.

«Началось опознание жертв стрельбы в двух школах, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 12», — сказано в сообщении издания.

Уточняется, что жертвами стали три преподавателя и один ученик.

Ранее в пятницу, 25 ноября, 16-летний юноша открыл стрельбу в двух соседних школах. По информации портала, он был учеником одного из этих образовательных учреждений. Позже в этот же день он был задержан.