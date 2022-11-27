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Ким Чен Ын назвал конечной целью КНДР обладание "самыми мощными в мире" ядерными силами

Другие страны Материалы 27 ноября 2022 09:23 (UTC +04:00)
Ким Чен Ын назвал конечной целью КНДР обладание "самыми мощными в мире" ядерными силами

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Конечная цель КНДР - обладание "самыми мощными в мире" стратегическими ядерными силами. Об этом говорится в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына, текст которого в воскресенье приводит агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша великая конечная цель построения ядерных сил для надежной защиты достоинства и суверенитета нашего государства и народа на все времена - это самая великая и наиболее важная революционная цель. И наша конечная цель - обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век", - говорится в тексте документа за подписью Ким Чен Ына, который распорядился повысить и наградить военнослужащих, ученых и технический персонал, принимавший участие в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

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