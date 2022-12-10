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Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре

Другие страны Материалы 10 декабря 2022 08:02 (UTC +04:00)
Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре

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Американский футбольный обозреватель Грант Валь (Grant Wahl) умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщил репортер Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) США Рассел Льюис на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации New York Post, 48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил. Его госпитализировали, однако неизвестно, скончался он в больнице или по пути.

Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования.

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