Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 20

По меньшей мере 20 человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате наводнений на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в субботу отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 552,1 тыс. человек в 13 регионах республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 80 тыс. перемещенных лиц находятся в 127 эвакуационных центрах. По меньшей мере 9,2 тыс. человек заранее покинули свои дома, восемь граждан получили различные травмы. В 12 регионах республики зафиксировано 905 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,13 тыс. домов на сумму 2,4 млн песо ($43,6 тыс.). Ущерб, нанесенный 151 инфраструктурному объекту, оценивается в 171,2 млн песо ($3,11 млн), сельскому хозяйству - в 283,3 млн песо ($5,15 млн). Наводнения повредили 171 дорогу и 44 моста, затронута работа 24 морских портов. В 42 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 28 оно уже восстановлено, в семи муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в девяти - со связью.

В 486 городах и 113 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 30 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 32,3 млн песо ($589,2 тыс.).