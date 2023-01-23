В Индии заявили о планах Apple выпускать в стране до 25% всей своей продукции

Корпорация Apple намерена выпускать в Индии 25% всей своей продукции. Об этом в понедельник заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Apple уже производит около 5-7% всей своей продукции в Индии. Если я не ошибаюсь, компания планирует довести в нашей стране до 25% своего общего производства в мире. Свои самые последние модели смартфонов и компьютеров Apple выпустила именно в Индии", - цитирует министра агентство Reuters.

Как сообщает в понедельник газета Business Standard, в декабре 2022 года Apple стала первой компанией, экспорт которой мобильных телефонов из Индии, выпущенных ее местными подразделениями, достиг $1 млрд в месяц. Тем самым Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим экспортером этой продукции из Индии.

Некоторые индийские компании, такие как Tata Group, поставляют Apple комплектующие, и власти Индии стремятся добавить в цепочку поставок больше местных поставщиков, чтобы стимулировать и диверсифицировать национальную электронную промышленность. Одним из способов достижения этого являются совместные предприятия с китайскими производителями электронных компонентов.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, экспорт товаров электроники в апреле - декабре 2022 года достиг в республике $16,67 млрд, что на 51,56% больше, чем в предыдущем году.