В 320 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в 320 районах Таиланда в четверг в несколько раз превысило допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четырех областях страны индекс вырос до коричневого уровня (опасный) - при норме 50 пунктов он составляет от 311 до 427. Еще в 20 областях уровень фиолетовый (очень нездоровый), то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей, варьируясь от 201 до 280 пунктов. Дети и люди с такими респираторными заболеваниями, как астма, должны ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе.

В 40 районах Бангкока и соседних провинций индекс повышен до красного уровня (нездоровый) и составляет от 151 до 200 пунктов. По наблюдениям корреспондента ТАСС, в деловом центре города с самого утра висит смог. В остальных 246 областях королевства индекс находится на том же уровне.

Показатель качества воздуха в целом по Таиланду в среднем составляет 216 пунктов, по Бангкоку - 171. По состоянию на 08:40 по местному времени (05:40) королевство, по информации World's Air Pollution, занимает восьмое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых семи строчках рейтинга расположены Катар, Бангладеш, Буркина-Фасо, Индия, Узбекистан, Таджикистан и Монголия.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, в связи с чем вредные выбросы задерживаются в атмосфере.