Хиросима потратит $88,7 млн на проведение саммита G7

Японская префектура Хиросима, где в мае этого года пройдет встреча лидеров Группы семи (G7), потратит на ее проведение 11,4 млрд иен (порядка $88,7 млн по текущему курсу). Об этом в пятницу объявили власти префектуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обнародованной смете, большая часть средств на подготовку и проведение саммита (8,3 млрд иен, или $64,5 млн) была взята из бюджета на 2022 финансовый год (завершится 31 марта 2023 года). Еще 3,1 млрд иен ($24,1 млн) возьмут из бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2023 года). При этом не сообщается, сколько средств намеревается потратить правительство страны из федерального бюджета на организацию саммита и мероприятий вокруг него.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия.