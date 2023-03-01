Tesla вложит в создание предприятия на территории Мексики свыше $5 млрд

Компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, вложит несколько миллиардов долларов в создание предприятия на территории Мексики. Об этом сообщила во вторник в интервью телеканалу El Milenio заместитель министра иностранных дел республики по многосторонним вопросам и правам человека Марта Дельгадо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инвестиции такого рода, превышающие $5 млрд, нельзя проводить без сопровождения федерального правительства, и мы продолжим оказывать содействие, этот завод будет выпускать порядка 1 млн электромобилей как для национального рынка, так и на экспорт", - сказала она. Предприятие будет размещено в районе Санта-Катарина в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики, недалеко от границы с США.

О планах по строительству завода Tesla в стране объявил 28 февраля президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, говоря об итогах состоявшегося в понедельник разговора с главой компании Илоном Маском.

В начале февраля стало известно, что BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части латиноамериканской страны. Предприятие, на котором трудятся около 3 тыс. человек, было введено в эксплуатацию в 2019 году. Ожидается, что новые масштабные инвестиции позволят выпускать там электромобили с 2027 года.