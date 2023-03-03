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В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

Другие страны Материалы 3 марта 2023 21:12 (UTC +04:00)
В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

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Число погибших в результате пожара, который произошел в пятницу вечером на объекте компании Petramina в Джакарте, где хранится топливо, возросло до 16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Десятки людей получили серьезные ожоги. Пострадавших продолжают доставлять в больницы.

Ранее индонезийская газета Kompas распространила информацию о 13 жертвах пожара, ссылаясь на спасателей, которые записывают имена на доске в оперативном штабе на месте происшествия. Между тем очевидцы публиковали фото списка, где значатся уже 14 человек.

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